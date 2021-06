Blühstreifen als Waffe gegen Schädlinge am Feld

„Wir sind inmitten meiner Felder, ich baue hier Roggen und Weizen an“, sagt Nikolaus Stibitzhofer in St. Florian zur „Krone“. Als Landwirt geht er einen mutigen Weg: „Ich verzichte auf Insektizide.“ Stattdessen hat er Blühstreifen an und in den Feldern angelegt, als Lebensraum für nützliche Insekten. Sie machen Schädlingen das Leben schwer – ganz ohne Chemie.