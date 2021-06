Frau in Südafrika brachte Zehnlinge zur Welt

„Schockiert und fasziniert“ ist die 37 Jahre alte Südafrikanerin Gosima Thamara Sithole laut Berichten gewesen, als sie erfahren hatte, dass sie Sechslinge erwarte - bei späteren Ultraschall-Untersuchungen fanden die Ärzte dann acht Babys im Bauch. Umso größer war die Überraschung, als schließlich sogar zehn Kinder geboren wurden. Die sieben Buben und drei Mädchen kamen in einem Spital in Pretoria per Kaiserschnitt zur Welt.