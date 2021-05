Neunlinge: Ärzte retteten der Mutter das Leben

Die Geschichte der 25-jährigen Halima Cisse aus Mali, die am Dienstag in einer marokkanischen Klinik neun gesunde Babys zur Welt gebracht hat, ging um die Welt. Wie jetzt bekannt wurde, retteten die Ärzte in der Klinik in Casablanca der jungen Mutter das Leben, weil es während der Entbindung zu Komplikationen gekommen war. Der Mutter und den Kindern geht es gut, wie ein Sprecher der Klinik bestätigte. Die Babys müssten aber noch bis zu drei Monate medizinisch versorgt werden, weil noch ein Risiko bestehe.