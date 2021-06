CHL schließt Meister wegen politischer Lage aus

Aufgrund der politisch unsicheren Lage im Land wird der belarussische Eishockey-Meister Junost Minsk nicht in der Champions Hockey League antreten können. Die CHL zieht die Wildcard für das Team aus der belarussischen Hauptstadt zurück, gab die Liga am Dienstag bekannt. Ob anstelle von Junost Minsk ein anderes Team in die Gruppe F nachrückt, haben die Organisatoren noch nicht entschieden.