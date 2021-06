Österreich schickt Hilfspakete in Krisengebiete

Das Innenministerium schnürt ein Hilfspaket für Staaten, die besonders von Corona betroffen sind. Geplant sind Lieferungen nach Fidschi und Nepal, ein Transport nach Moldau ist bereits in der Hauptstadt Chisinau eingetroffen. Insgesamt liefert Österreich eine Million OP-Masken, 1000 mobile Sauerstoff-Messgeräte, 2400 Corona-Schnelltests und 250 Decken, hieß es in am Montag.