Neuer Platz: Public Viewing-Aufbau beginnt heute

Am Freitag um 17 Uhr startet das Public Viewing in Klagenfurt. Während der einmonatigen Fußball-EM wird das umzäunte Gelände am Neuen Platz Hunderte Stunden offen haben. „Die Erfüllung der 3-G-Regeln sichert 800 Personen den Zugang“, so Organisator Manfred Dobesch. Zwei Gastronomiebetriebe kochen auf.