Bierverkostung bei Schifffahrt auf dem Wörthersee

Biersommelier präsentiert sechs verschiedene Sorten

Unter dem Motto „British Ales on the High Sea“ lädt die Nostalgieschifffahrt daher am 18. Juni (18 Uhr) zur ersten Bierverkostungsfahrt auf die MS Loretto ein. Es gibt 20 Plätze pro Fahrt. Biersommelier Johannes Moser präsentiert sechs verschiedene Biersorten, gebraut von den besten Brauereien der britischen Insel.

Er weiß auch interessante Hintergrundgeschichten zu erzählen und gibt erfrischende Einblicke in die Kunst des Bierbrauens. Sein Credo lautet: „Bier kann mehr!“ – die weltweite Biervielfalt kann es locker mit jener des Weins aufnehmen.