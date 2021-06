200 Kilometer in 27 Stunden für MOKI gelaufen

Seinen Lauf hat Trimmel am Freitag gestartet. In 27 Stunden ließ der durchtrainierte Extremsportler mehr als 200 Kilometer hinter sich. „Ich wollte durch diese sportliche Höchstleistung zeigen, dass diese Zeit und Distanz eine Kleinigkeit im Vergleich dazu sind, was Familien mit schwer kranken Kindern täglich leisten müssen“, erklärte Trimmel.