Juweliereinbrecher ließen verwüsteten Laden zurück

„Sie haben alles zusammengeschlagen, zu Glück die antiken Uhren von Kundschaften in Ruhe gelassen“ - Juwelier Johannes Eichberger aus Feldkirchen bei Mattighofen wurde am Samstagmorgen mit dem Werk von Einbrechern konfrontiert. „Sie hatten es nur auf Goldschmuck abgesehen, die Silbersachen lagen verstreut am Boden“, sagt der Innviertler.