Papst lehnt Treffen mit Orban ab

Papst Franziskus wird anlässlich des Eucharistischen Weltkongresses nach Ungarn begeben und in Budapest eine Messe leiten. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche will sich aber während seines Aufenthalts in Ungarn weder mit Regierungschef Viktor Orban noch mit Staatspräsident Janos Ader treffen. Das sorgt derzeit für diplomatische Verstimmung.