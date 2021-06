Linzer wurde mit Wechseltrick Geldtasche geraubt

Zwei bisher unbekannten Täter sprachen am gegen 2.45 Uhr auf der Unteren Donaulände in Linz zwei Linzer, 22 und 23 Jahre alt, an und ersuchte sie, einen 20- Euro-Schein zu wechseln. Als der 22-Jährige seine Geldbörse aus der Hosentasche nahm, riss ihm diese ein Täter aus der Hand.