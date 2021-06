Weltrekord! Rumpler schießt Österreich zu EM-Gold

„Ich habe mich gut gefühlt, hatte Selbstvertrauen und habe es durchgezogen. Die Bedingungen waren perfekt, eigentlich Laborbedingungen. Da wusste ich, dass es für einen Sieg heute ‘Full House‘ braucht“, freute sich Rumpler über den perfekten Wettkampf am zwölften Tag der Titelkämpfe. Für ihn ist es die bereits dritte Medaille in Kroatien, zwei weitere hatte er in Teambewerben geholt.