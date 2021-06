Nach sieben Stunden Wanderung Hilfe gerufen

Eine 29-jährige deutsche Staatsbürgerin und ihr 30-jähriger deutscher Begleiter stiegen am 31. Mai 2021 gegen 13 Uhr in St. Lorenz über den Klettersteig in die Drachenwand auf. Gegen 16 Uhr erreichten sie den Gipfel der Drachenwand. Anschließend stiegen sie über den Hirschsteig ab. Kurz nachdem sich der Steig in den Saugraben dreht, verloren sie die Markierungen und folgten Steigspuren. Sie gelangten auf einen Forstweg, den sie bis zum Eibensee folgten. Die 29-Jährige orientierte sich über Google Maps und bemerkte, dass sie in die falsche Richtung gingen. Sie entschied den Forstweg Richtung Klausbachgraben zu gehen und weiter durch das Bachbett des Klausbach nach St. Lorenz abzusteigen.