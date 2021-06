Ein Todesopfer bei Wohnhausbrand in Bregenz

Um 2 Uhr morgens wurden die Feuerwehren in Bregenz alarmiert: In einem Mehrparteienhaus in der Bachgasse war ein Feuer ausgebrochen. Als die Helfer vor Ort eintrafen, stand das Dachgeschoß bereits in Vollbrand. Sämtliche Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht, fünf von ihnen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.