Kickl machte sich bei Wanderung aus dem Staub

Eiligst hat sich Kickl daraufhin aus dem Staub gemacht. Der Blaue entzog sich so der Frage – unter anderem der mitwandernden „Krone“ – ob er denn nun die FPÖ übernehmen will, nachdem er seit Wochen an Hofers Sessel gesägt hatte. Am Abend sagte er lediglich, dass er „bereit“ sei, seinen Beitrag zu leisten.