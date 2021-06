Die Jagd auf den Pfänder geht in die nächste Runde

Am 23. Juni ist es wieder so weit: Das von der „Equipe Hondo“ organisierte Pfänderrennen geht in seine dritte Auflage seit der Wiederbelebung 2019. In einem sensationellen Video machen die Organisatoren jetzt richtig Lust auf die sechs Kilometer lange, mit 590 Höhenmeter gespickte Auffahrt von der Lochauer Kirche zum Pfänderparkplatz.