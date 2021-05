Heimische Kühe haben in Sachen Milch Nase vorne

Der 1. Juni steht ganz im Zeichen der Milch. Die Landwirtschaftskammer machte am Vortag in der Fußgängerzone in Eisenstadt darauf aufmerksam, wie wichtig die regionale Versorgung durch unsere Landwirte ist. Gerade in der Corona-Krise wurde das auch durch den Ab-Hof-Verkauf sichtbar gemacht.