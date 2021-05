Raser und betrunkene Radler von Polizei gestoppt

Drei weitere Freunde - ebenfalls am Rad und betrunken - folgten und wurden wie der erste Alko-Radler und der Raser angezeigt. Sonntagnachmittag kontrollierte die Landesverkehrsabteilung per Laser auf der Wiener Straße in Wels-Ost. Ein 28-jähriger Welser fuhr in angemessener Geschwindigkeit an der Kontrolle vorbei, beschleunigte dann aber stark, sodass 113 km/h - statt erlaubter 70 - gemessen wurden. Als er angehalten wurde, fiel ihm kein Grund für die Verkehrsübertretung ein, er hatte seine einjährige Tochter dabei.