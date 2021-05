Tod von Dupasquier: „Der Sport kann grausam sein“ 

Fünftes Todesopfer

Denn der Schweizer ist seit der Jahrtausendwende bereits das fünfte Todesopfer bei einem WM-Rennen. 2016 wurde Luis Salom in Barcelona nach einem Sturz von der eigenen Maschine getroffen. 2011 wurde Marco Simoncelli in Malaysia nach einen Sturz genauso von einem Konkurrenten überrollt wie nun Dupasquier oder Shoya Tomizawa 2010 in Misano. Und 2003 starb Daijiro Kato in Suzuka nach einem Crash. Nun Dupasquier. Aber in Mugello ging die Show am Todestag weiter.