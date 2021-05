Not-OP! Dupasquier ist „in sehr ernstem Zustand“

Not-OP

Demnach sei in der Nacht auf Sonntag in der Neurologische Spezialklinik Careggi eine erste Operation durchgeführt worden. Aber vorerst nicht an den schwerwiegenden Kopf- und Bauchverletzungen, weil dies noch zu gefährlich sei. . Ein erster chirurgischer Eingriff erfolgte an der Brust. Mit weiteren Operationen wird zunächst abgewartet, um nicht eine Verschlimmerung von Dupasqiers Zustand zu riskieren.