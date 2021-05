Absagen durchkreuzen Kickls Pläne gegen ÖVP

Die Sache ist nur: Keiner der Angesprochenen will mit Kickl solcherart koalieren. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner etwa richtete aus, dass ihre Partei einen fliegenden Koalitionswechsel im Februar sogar per Vorstandsbeschluss ausgeschlossen habe, „daran hat sich jetzt auch nichts geändert“. In dieser Frage scheint die Sozialdemokratie auch untypisch unzweifelhaft aufgestellt: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig etwa erklärte am Wochenende ebenso, dass ein Koalitionswechsel auf Bundesebene für ihn nur nach einer Wahl möglich sei - und auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vertrat in den vergangenen Monaten stets diese Meinung.