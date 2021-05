Kickl will ÖVP mit Allianz aus Regierung drängen

Der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl (oben in seinem letzten krone.tv-Talk am 20.5.) strebt erneut zu einem fliegenden Regierungswechsel im Land: Er bietet SPÖ, Grünen und NEOS eine Kooperation an, um „die Machtbastion der ÖVP irgendwann zu durchbrechen“. Wenig Freude mit dem Vorstoß hat naturgemäß die Volkspartei - Kickl sei mittlerweile „blind vor Hass auf Sebastian Kurz“.