Sind Sie zu nett für die FPÖ, Herr Hofer?

Will Herbert Kickl Sie stürzen?

Das hoffe ich doch nicht. Aber in der Politik ist es wie in der Formel 1. Jeder möchte gerne ins Cockpit. Das ist legitim. Gott sei Dank ist das eine begehrte Position. Wir sind ja kein autokratischer Verein, sondern eine Partei, und jeder hat das Recht zu sagen: Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte ganz an die Spitze. Was mich nur stört, ist der Zeitpunkt ... Das in einer Phase zu machen, in der es die ÖVP gerade nicht leicht hat, war handwerklich nicht sehr geschickt.