Umstürzende Maibäume demolieren Autos und Hausdach

Drei Fahrzeuge beschädigt

Bei einem weiteren Rowdyakt am Kirchenplatz in Pusarnitz (ebenfalls in Kärnten) stürzte der Stamm am Sonntag kurz nach Mitternacht gleich auf drei abgestellte Fahrzeuge. Eines davon wurde besonders schwer beschädigt. Die Spitze traf auch das Dach des Feuerwehrhauses des Ortes.