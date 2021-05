„Islamkarte“ spielt Radikalen in die Hände

Eine „Islamkarte“ Österreichs, die aber alles zusammenmischt, spielt erst recht den Radikalen in die Hände. Die reden ja den muslimischen Österreichern ständig ein, dass man sie nicht haben will. Diese Karte, die das Trennende hervorhebt, soll also „der Integration helfen“? Was will sie dazu beitragen? Wie soll man darauf reagieren? Denn sie schafft nicht Sicherheit, sondern Verwirrung.