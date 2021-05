Deutliches Bild von mutmaßlichem Trafikräuber

Nach einem Raubüberfall auf eine Trafik in Graz am 19. Mai dieses Jahres hat die Polizei am Samstag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auch ein Foto eines Unbekannten veröffentlicht. Bei dem Überfall erbeutete ein mit einer Pistole bewaffneter Mann einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe, die Trafik-Angestellte wurde nicht verletzt.