Seepolizei: Ihr Revier sind heimische Badeseen

„Alles begann nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem ersten Gendarmerie-Boot am Wörthersee. Mit dem Anstieg der Besucherzahlen wurde auch das Aufgabenfeld der Seepolizei immer größer“, erinnert sich Kärntens Chef-Seepolizist Horst Binder. Heute gibt es in unserem Bundesland 98 Polizei-Schiffsführer, welche neben einer Rettungsschwimmer-Ausbildung und dem Bootsführerschein-Kurs auch eine Spezialschulung absolvieren müssen. „Zwölf neue Schiffsführer werden derzeit ausgebildet“, sagt Binder: „Die Personalaufstockung ist auch notwendig, da unsere Seen seit Corona viel stärker frequentiert werden.“