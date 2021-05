Bauer-Tag und AEK-Sieg im Europacup-Final-Hinspiel

Thomas Bauer steht mit AEK Athen vor dem Triumph im European Cup der Handballer. Der 35-jährige Wiener Torhüter gewann am Freitag mit seinem Club AEK Athen das Finalhinspiel gegen den schwedischen Club Ystads IF mit 30:26 (16:12). Auch das Rückspiel am Sonntag wird in Chalkida nördlich von Athen stattfinden.