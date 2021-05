Seidl/Waller in Sotschi im Achtelfinale

Die Beach-Volleyballer Robin Seidl und Philipp Waller haben am Freitag beim 4-Sterne-Turnier der World-Tour in Sotschi das Achtelfinale erreicht. Nach geschaffter Qualifikation und dem zweiten Gruppenrang setzte sich das Duo gegen die Argentinier Nicolas Capogrosso/Julian Amado Azaad mit 2:0 (16,24) durch. Gegner um den Einzug ins Viertelfinale sind am Samstag die Olympia-Zweiten und zweifachen Europameister Paolo Nicolai/Daniele Lupo (ITA).