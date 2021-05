Missbrauchsvorwürfe: Papst entsendet Delegation

Dramatische Wende in der Krise um Kardinal Rainer Maria Woelki und das Erzbistum Köln: Papst Franziskus reagiert auf Vorwürfe der Vertuschung von sexuellem Missbrauch und entsendet die Bischöfe von Stockholm und Rotterdam zu einer offiziellen Überprüfung in die Stadt am Rhein. Kontrolleure sollen „im Laufe der ersten Junihälfte“ die „komplexe pastorale Situation“ überprüfen.