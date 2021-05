Reisebusse müssen weiter halb leer bleiben

„Verreist ein Verein, gibt es sowieso Teilnehmer- und Sitzplatzlisten auf die man sich verlassen kann“, so Weiermair. „Pro Sitzreihe nur zwei Personen ist nicht logisch. Der klassische Busreisende ist bereits geimpft. Wir müssen also die Gäste in zwei Bussen zum Flughafen fahren und dort dürfen sie sich dann alle stundenlang in ein Flugzeug drängen“, kann Helmut Ratzenböck, vom gleichnamigen Unternehmen in St. Aegidi, nur den Kopf schütteln. „Letztes Jahr um die Zeit war es auch möglich und da war noch niemand geimpft“, hofft Weiermair doch noch auf eine Lockerung.