Red Bull Salzburg schnappt sich finnischen Stürmer

Der EC Red Bull Salzburg hat den finnischen Stürmer Jan-Mikael Järvinen verpflichtet. Der 33-Jährige ist zweifacher finnischer Meister und hat in der letzten Saison mit den Malmö Redhawks in der schwedischen Top-Liga SHL gespielt. In der Saison 19/20 hatte er eine Saison Adler Mannheim in der DEL gespielt.