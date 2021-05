Bahn-EM in Minsk nach Flugzeug-Vorfall abgesagt

Weißrussland hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk gezwungen und den an Bord befindlichen Regierungskritiker Roman Protassewitsch festnehmen lassen. Die EU verhängte daraufhin am Dienstag Sanktionen, die ein Flug- und Landeverbot gegen weißrussische Airlines beinhalten.