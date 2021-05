Mann schwer verletzt: Rätsel um Unfall auf Radtour

Was ist passiert? Seit dem Vorfall herrscht Rätselraten. Nach 21 Uhr hatte vergangenen Freitag ein Mann an eine Haustür in der Thalheimstraße in Schreibersdorf in der Gemeinde Wiesfleck geklopft. Seine blutenden Wunden fielen der Bewohnerin sofort auf. Bekleidet war der Unbekannte wie ein Radfahrer, doch er wusste weder, wo er sich befand, noch was ihm zugestoßen war.