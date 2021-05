Durch Windböe: Kasten stürzte auf Passantin

Die Mitarbeiter einer Speditionsfirma waren am Dienstag um 11 Uhr mit dem Aufladen von Kästen auf einen Lkw beschäftigt. Durch einen starken Windstoß fiel einer der Kästen, der seitlich neben dem Fahrzeug abgestellt war, um. Genau in diesem Moment kam eine 83-Jährige aus Pasching, nach ersten Ermittlungen ein Mitglied des Geschichteclubs Stahl, vorbei. Der umfallende Kasten traf sie am Kopf. Schwer verletzt wurde sie in das Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert.