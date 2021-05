Über 75.000 Buchungen in Oberösterreich bis Mittag

Termine werden in ganz Oberösterreich angeboten, Ausweichen in eine andere Region als den Wohnbezirk ist möglich, berichtete der Krisenstab des Landes in einer Presseaussendung am Dienstag. „Das große Interesse an der Covid-19-Schutzimpfung freut uns sehr. Das Buchungssystem läuft auf Hochtouren“, sagte die Leiterin des Landeskrisenstabs Carmen Breitwieser. Man sei laufend dabei, die Termine zu evaluieren. Bei dem Angebot musste man sich aber nach den Kapazitäten in den Impfstraßen und den gesicherten Impfdosen durch den Bund richten.