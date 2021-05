Mirjam Weichselbraun soll wieder heimkommen

Gastspiel bei „The Masked Singer Austria“

Letztes Jahr (die Corona-Reisebeschränkungen machten es notwendig) konnte sie die Sendung nicht moderieren, also übernahm Kristina Inhof. Zwischenzeitlich stand Weichselbraun (ewig beim ORF) in Diensten von PULS 4 für die Promi-Gesangsshow „The Masked Singer Austria“. In früheren Zeiten ein absolutes „No-Go“ für die ORF-Chefetage.