Eines der schönsten Häuser Europas ist in Kärnten

„Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von individuellen Ansprüchen und Flexibilität. Und so ist auch jedes unserer Häuser einzigartig - wie unsere Kunden“, erklärt Griffner-Eigentümer Georg C. Niedersüß. Das Traditionsunternehmen, das zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern Österreichs zählt, hat bereits knapp 4000 Häuser errichtet und möchte zeitloses Wohngefühl mit zukunftsweisender Baubiologie kombinieren.