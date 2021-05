Gewaltaufrufe in Rapvideo mit Covid-Leugner Naidoo

Xavier Naidoo: Impfung als „Gift“

Der 49-jährige Xavier Naidoo sitzt in dem Video auf einem Fahrrad und singt im Refrain gegen die Corona-Impfung an: „Es kann gar nicht sein, euer Gift kommt gar nicht in unseren Körper hinein.“ Er ist der einzige bekannte Name unter den insgesamt 17 Interpreten. Unter dem kollektiven Namen „Rapbellions“ rufen sie Gleichgesinnte auf, das Video zu verbreiten. Laut dem deutschen Portal „Mannheim24“ landete der Song kurzzeitig auf Platz 2 der deutschen iTunes-Charts.