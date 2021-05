Verschwörungsmythen in Europa auf dem Vormarsch

Querdenker und Co. unter Beobachtung

Kundgebungen wie diese sind längst keine Ausnahme in Europa. Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ziehen systematisch eine große Anzahl von Verschwörungsideologen an - meist ohne Mindestabstand oder Masken. Letztere sind auch bei Kundgebungen von Christina Baum, Mitglied der AfD in Baden-Württemberg, selten. Die 65-Jährige wird dem rechten Spektrum der Partei zugerechnet - und fiel zuletzt durch ihre unkritische Distanz zu Verschwörungsideologien auf.