Erzwungene Landung: „Akt des Staatsterrorismus“

Einen Tag nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Weißrussland fallen die internationalen Reaktionen heftig aus. Der Verdacht lautet, dass der autoritär regierende weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko persönlich den Befehl erteilt habe, den Flug umzuleiten, um den prominenten oppositionellen Blogger Roman Protassewitsch verhaften zu lassen. Als Vorwand soll eine mögliche Sicherheitsbedrohung an Bord gedient haben. Bei einem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Montagabend könnte bereits über Sanktionen gegen Weißrussland verhandelt werden.