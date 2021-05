Fotos von vermisster Prinzessin Latifa aufgetaucht

Im Internet sind erstmals seit Monaten angebliche Fotos von der mutmaßlich in Dubai von ihrer Familie festgehaltenen Prinzessin Latifa aufgetaucht. Auf einem nicht verifizierten Instagram-Account wurden am Samstag und vor wenigen Tagen Fotos gepostet, die angeblich die Prinzessin mit anderen Frauen in Dubai in einem Restaurant und in einer Mall zeigen sollen.