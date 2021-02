Dubais Prinzessin Latifa: Hilferufe aus Geiselhaft

Verzweifelte Hilferufe aus der Geiselhaft

Dubai sowie die Vereinigten Arabischen Emiraten hatten dies zuletzt zurückgewiesen. Sie sei in Sicherheit und in der Obsorge ihrer Familie, ließ man ausrichten. Doch Freunde Latifas zeigten sich jetzt besorgt: Während der letzten Jahre hätten sie stets geheime Videonachrichten der Prinzessin erhalten, in denen diese über ihre dramatische Situation berichtet hatte. Bis jetzt. Nun, so hoffen sie, soll die UN Ermittlungen aufnehmen.