Dubai-Prinzessin Latifa wird zu Hause „versorgt“

Nach der Veröffentlichung von heimlich auf Video aufgenommenen Hilferufen der Tochter des Emirs von Dubai hat sich die Herrscherfamilie nun selbst zu Wort gemeldet: Scheicha Latifa werde in ihrem Zuhause „versorgt“, erklärte die Familie am Freitag in einer von der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in London veröffentlichten Stellungnahme. Die Medienberichte würden nicht die „tatsächliche Lage widerspiegeln“.