Flucht vor Polizei endet mit Crash gegen Brücke

Die Beamten wurden um Mitternacht auf den 20-Jährigen aufmerksam. „Bei dem Versuch, den Lenker anzuhalten, erhöhte er die Geschwindigkeit und flüchtete in östliche Richtung.“ Dieser Fluchtversuch ging jedoch gewaltig daneben. Denn „nachdem der Mann in der Geyrstraße zwei Pkw und einen Fahrradständer touchiert hatte, prallte er in der Luigenstraße gegen den dortigen Brückenpfeiler und zog sich Verletzungen zu“.