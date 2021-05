„Krone“ hinter den Kulissen im Risiko-AKW Krško

Auf Schritt und Tritt folgen uns Securitys

Von da an werden uns die Sicherheitsleute auf Schritt und Tritt folgen. Am Werksgelände gilt eine eigene Marsch-Route. Ein kurzer verstohlener Blick abseits der „schönen“, herzeigbaren Gebäude rund um den gewaltigen Kühlturm und den Reaktorblock genügt schon, um uns wieder auf „Linie“ zu bringen: „Go, go!“, herrscht uns der grimmig blickende Herr mit der Hand am Pistolenhalfter an. Er sieht nicht so aus, als ob mit ihm zu spaßen wäre.