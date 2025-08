Erstes Ski-Zentrum für junge Spitzensportler

Einzigartig bei dem Vorhaben: „Wir sprechen hier von einem neunjährigen Ausbildungssystem. Die örtliche Nähe zwischen Unterstufe bis zur Matura ist optimal gegeben – die Schüler werden also neun Jahre durchgehend betreut.“

Details müssen noch geklärt werden

„Das Skisport-Leistungszentrum wäre in Kärnten das erste dieser Art und damit ein wichtiger Meilenstein für die Kärntner Sportinfrastruktur. Wir würden damit vielen Kärntner Sportlern, die momentan in andere Bundesländer ausweichen müssen, professionelle Strukturen mit besten Trainingsbedingungen bieten“, so Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer, weiter: „Die Kombination aus der bestehenden Fritz Strobel Sportmittelschule Spittal und dem SSLK würde Sport und Bildung in vorbildlicher Weise miteinander vereinen – vom zehnten Lebensjahr bis zur Matura.“



Der zuständige Landesrat Daniel Fellner dazu: „Noch gilt es aber, einige Details zu klären, weshalb es zu früh ist, Details zu Kosten und Finanzierung zu kommunizieren“, sagt der zuständige Landesrat Daniel Fellner. Früheste Fertigstellung ist für 2027 angedacht.