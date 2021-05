Jungpolitiker kämpfen lautstark um Gehör

Krauss: In den Schulen sollte man zu einem Normalbetrieb zurückkehren und die Schüler endlich von diesem absurden Maskenzwang befreien. Unsere Schulen sind in vielen Bereichen im 20. Jahrhundert stecken geblieben und haben große Schwächen in der digitalen Infrastruktur. Hier reichen keine Lippenbekenntnisse, hier muss man Geld in die Hand nehmen und in die Schulen investieren. Auch abseits des Schulbetriebes brauchen junge Menschen Planbarkeit und Normalität. Es muss wieder möglich sein, Freunde zu treffen, die Nachtgastronomie zu besuchen und in Sportvereine zu gehen.