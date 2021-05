Claudia Plakolm neue Chefin der Jungen ÖVP

Nach langem Corona-bedingten Warten hat die Junge Volkspartei (JVP) am Samstag den schon im Sommer 2020 angekündigten Wechsel an der Spitze vollzogen: Die 26-jährige Nationalratsabgeordnete Claudia Plakolm wurde zur Nachfolgerin Stefan Schnölls gewählt. Dessen Vorgänger, der jetzige Kanzler Sebastian Kurz, nahm in einem kurzen Interview Stellung zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn - und zeigte sich überzeugt, dass „wir das gemeinsam bewältigen werden“.