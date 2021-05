Impfrate bei den ältesten Österreichern stagniert

Bei Lehrern steht demnächst zweite Impfung an

Im März wurden unter anderem Lehrer und Pädagogen österreichweit mit AstraZeneca erstgeimpft, bei ihnen stehen demnächst die Zweitimpfungen an. „Menschen, die einen Erststich mit AstraZeneca erhalten haben, sollten auf jeden Fall auch den Termin für den Zweitstich wahrnehmen, um die volle Schutzwirkung der Impfung genießen zu können“, empfiehlt das Ministerium weiterhin. Das Nationale Impfgremium (NIG) werde sich in der kommenden Woche jedoch auch mit neuen Studiendaten zu einer Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff auseinandersetzen.